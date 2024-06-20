Bodrum’un en yeni mekânı Halikarnassos, bayramın ilk günü Kenan Doğulu konseri ile açıldı. Bodrum Kalesi’nin büyüleyici manzarasının karşısına konumlanan Halikarnassos tatilciler için 2024 yazını unutulmaz kılacak…MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın ilçesi Bodrum uzun süredir özlemini çektiği üst sınıf bir eğlence mekanına kavuştu. Bodrum Kalesi’ni karşısına alan Halikarnassos hem canlı müzik hem de DJ performansları sunarak bu yaza imzasını atacak. Bayramın ilk günü Bodrum’a merhaba diyen mekânın açılışında Kenan Doğulu sahneye çıktı. Eşi Beren Saat, Kenan Doğulu’yu yalnız bırakmadı. Kenan Doğulu’nun sahnede devleştiği anlarda Halikarnassos’a eğlenmek için gelen Yıldız Tilbe ve Hakan Altun’un kendisine eşlik etmesi ile birlikte tam bir bayram şöleni yaşandı.

Cemiyet ve magazin dünyasının değerli isimleri Melkan Tabanlıoğlu, Suzan Sabancı, Halit Ergenç, Bekir Aksoy ve Özgür Aras da bu şölene eşlik etti. Karşılamadan servise, kusursuz hizmetle karşılaşan tüm misafirlerin çok mutlu olduğu gecede Kenan Doğulu sahneden inmek istemedi!

Yeme içme alanında yatırımlar yapmak üzere kurulan Vega Nova şirketinin ortaklığında açılan Halikarnassos deniz kenarındaki muhteşem konumu ve Bodrum Kalesi'nin büyüleyici manzarası eşliğinde misafirlerine 2024 yaz sezonunda unutulmaz anlar yaşatacak. Tatilcilere unutulmaz bir eğlence deneyimi sunacak. Halikarnassos’ta yaz boyunca Derya Uluğ, Koray Avcı, Sevval Sam, Cem Adrian, Sagopa Kajmer gibi birbirinden ünlü isimler sahne alarak konuklara müzik ziyafeti çekecek.

LEZZET FIRTINASI

Halikarnassos’u içerisinde yer alan Giritli Restoran, konser öncesi misafirlerini harika bir günbatımı eşliğinde lezzetli mezeleri ile konsere hazırladı. Restoranın başında New York Times tarafından Türkiye’nin en iyi şefleri arasında gösterilen Ayşe Şensılay var. Şensılay Ege lezzetlerini modern yorumlarla sunduğu menüyle Bodrum’da bir lezzet fırtınası çıkaracak.

Ayrıca Halikarnassos’un içinde kurulan görkemli bar da konuklardan büyük ilgi gördü. Halikarnassos biletleri şimdi biletinial, mobilet ve bubilet uygulamaları ile www.halikarnassos.com web sitesinde satışta. Bilgi almak için 0552 184 04 56 numaralı rezervasyon hattını arayabilirsiniz