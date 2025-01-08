Yılbaşına özel hazırlanan zengin menüsü ile dikkat çeken Ramada by Wyndham Dalaman’da Veli Aktepe Orkestrası ve 2 oryantal sahne aldı. Konuklar canlı müzik eşliğine gece boyunca eğlencenin zirvesini yaşadılar.

Ramada by Wyndham Dalaman, yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonsuz gelen misafirleri kabul edemezken, mekanı dolduranlar unutulmaz bir yılbaşı geçirdiler. Gecede yapılan çekilişte şanslı misafirlere konaklama, akşam yemeği, kahvaltı gibi hediyeler dağıtılırken, gecenin sonunda yılbaşı pastasını Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tan ve personeli birlikte kestiler.

CANLI MÜZİK GECELERİ BAŞLIYOR

Ramada by Wyndham Dalaman’da yeni hizmete giren Ramada Roof’da canlı müzik geceleri de başlıyor. Otel müşterileri haricinde gitmek isteyenlere de hizmet veren Ramada Roof’da ilk etapta hafta sonları başlayan canlı müziğin önümüzdeki süreçte her gün olacağı öğrenildi.

