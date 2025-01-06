Ak Parti’de Dalaman İlçe Başkanlığı için bir süredir belirsizlik yaşanıyordu. Ekim ayında Uğur Akın Şahin İlçe Başkanı olarak atanmış ancak kısa süre sonra Şahin görevinden ayrılması ile Kasım ayında Yasin Karagöz İlçe Başkanı olarak atanmıştı.

Yasin Karagöz ise Aralık ayında görevinden istifa etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Ak Parti Muğla İl Kongresinde Haluk Laçin’in il başkanı seçilmesinin ardından, Aralık ayından bu yana belirsizlik yaşanan Ak Parti Dalaman İlçe Başkanı’nın kim olacağı merak konusuydu. Ak Parti İlçe Başkanlığı’na Hüseyin Ertuğrul atandı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’in geçtiğimiz gün, Dalaman ilçe Başkanlığına önerdiği Hüseyin Ertuğrul ve yönetim kurulu listesi’nin bir gün geçmeden AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından jet hızıyla onaylandığı belirtiliyor.

Geçen dönem Belediye Meclis Üyeliği’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten bu dönemde Ak Parti Belediye Meclisi seçilen Hüseyin Ertuğrul’un Yönetim Kurulu’da belli oldu.

Hüseyin Ertuğrul’un ilçe başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda farklı meslek gruplarından genç bir kadrosu ile yaşanan değişimde dikkat çekiyor. Yönetim Kurulu’nda kadın olarak yer alan isimler Nisanur Çinan ve Sevim Nur Arıcan olarak dikkat çekerken, İş dünyasında son yılların önemli isimlerinden Mustafa Deveci’de yönetim kurulunda yer alıyor.

Buna göre, Abdullah Pişkin, Abdurrahman Uysal, Bayram Menemenli, Coşkun Yavuz, Ekrem Daşdemir, Erkan Beyhan, İbrahim Etem İlhan, Mahmut Çepel, Mehmet Tüfek, Mustafa Deveci, Nisanur Çinan, Resul Altın, Sevim Nur Arıcan, Yunus Menekşe Ak Parti Dalaman İlçe Yönetim Kurulu üyeleri oldular.