Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ortaca’dan Dalaman istikametine giden Erdem Avcı yönetimindeki 48 RK 464 araç, Dalaman Köprüsü’nü geçince kontrolden çıktı ve orta refüjü aşarak karşıya geçti. Bu sırada araç sürücüsü Erdem Avcı araçtan fırlayıp yola savrulurken araç yoldan çıktı. Kaza sırasında yoldan geçen bir başka aracın Erdem Avcı’nın üzerinden geçtiği öğrenildi. Avcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.