Dalyan Pazaryeri eski Belediye Başkanı Hasan Karaçelik zamanında 2018 yılında yeni yerine taşınmış, 2021 yılında da Belediye Başkanı Alim Uzundemir zamanın da üstünün kapatma projesinin ihalesi yapılmıştı.

Dalyan Pazaryeri’nin üstünün kapatma projesi tamamlandı.

Proje kapsamında çelik konstrüksiyon sistemi ve dayanıklı sandviç panellerden oluşan modern üst yapı tamamlanarak hizmete girerken, Belediye Başkanı Evren Tezcan üstünün kapatma projesindeki son vidayı attı.

Belediye Başkanımız Evren Tezcan, “Halkımıza en iyi hizmeti sunmanın gururunu bir kez daha hep birlikte yaşadık. Üst kaplama işlemi tamamlanmış durumda, yağmur suyu hattı ve aydınlatma çalışmalarımız ise son hızla devam ediyor. En kısa sürede pazar yerimizi tam anlamıyla hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.