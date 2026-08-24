Savcı Sayan’dan siyasi kulisleri hareketlendiren iki iddia

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP’den istifa eden Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik’in AK Parti’ye katılabileceğini öne sürdü. Sayan ayrıca Yeni Parti’den bazı milletvekillerinin istifaya hazırlandığını ve bunlardan bir bölümünün CHP’ye geçeceğini iddia etti.

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı siyasi kulis bilgileri gündem yarattı. Kaynağının güvenilir olduğunu savunan Sayan, Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanabilecek olası bir parti değişikliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Tetik’in dosyası Cumhurbaşkanı’nın onayında”

Sayan, CHP’den istifa eden Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik’in AK Parti’ye katılım sürecinin değerlendirildiğini ileri sürdü. Tetik’in dosyasının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayında olduğunu belirten Sayan, Erdoğan’ın uygun görmesi hâlinde katılımın önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini iddia etti.

Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“CHP’den istifa eden Aydın Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik’in dosyası Sayın Cumhurbaşkanımızın onayında. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun görür ve onay verirse, Ertuğrul Tetik’in önümüzdeki günlerde AK Parti’mize katılması bekleniyor. Kaynağım sağlam.” Söz konusu iddiaya ilişkin Ertuğrul Tetik veya AK Parti yönetimi tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

Eleştirilere peşinen yanıt verdi

Paylaşımının ardından sosyal medyada eleştirilerin başlayacağını savunan Sayan, daha önce açıkladığı bazı kulis bilgilerinin de zaman içinde doğrulandığını ifade etti. Kendisine yönelik tepki ve hakaretlerin geleceğini öne süren Sayan, gelişmelerin yaşanmasının ardından eleştirenlerin “Savcı Sayan yine doğru söylemiş” diyeceğini savundu.

Milletvekili transferleri de gündeme gelebilir

Sayan’ın açıklaması yalnızca Nazilli Belediyesiyle sınırlı kalmadı. Siyasi partiler arasında yeni milletvekili geçişleri yaşanacağı iddiasında da bulunan Sayan, Yeni Parti’den bazı milletvekillerinin istifa etmeye hazırlandığını ileri sürdü. İstifa edeceğini öne sürdüğü milletvekillerinden bazılarının CHP’ye katılacağını belirten Sayan, bu iddiasını “Bugün yazıyorum, yarın ‘Nereden biliyordun?’ demeyin. Bekleyin ve görün” sözleriyle duyurdu. Sayan, kaç milletvekilinin istifa edeceği ve söz konusu isimlerin kimler olduğu konusunda ise ayrıntı paylaşmadı.

Gözler yapılacak açıklamalara çevrildi

Siyasi kulisleri hareketlendiren iddiaların ardından gözler Ertuğrul Tetik’e, AK Parti yönetimine ve adı açıklanmayan milletvekillerine çevrildi. Sayan’ın dile getirdiği parti değişikliklerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. İddialar, ilgili kişi ve siyasi partiler tarafından doğrulanıncaya kadar kulis bilgisi niteliği taşıyor.