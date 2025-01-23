MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilk olan Kısa Mola Merkezleri projesini genişletmeye devam ediyor. Daha önce Menteşe, Fethiye, Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerinde hizmete açılan merkezlerin yeni adresi Datça olacak. Datça’nın ardından Dalaman ve Ortaca ilçelerinde de Kısa Mola Merkezleri kurulması planlanıyor.

Kısa Mola Merkezleri, engelli yakını bulunan vatandaşların, sevdiklerini güvenle emanet edebileceği, profesyonel destek sunan bir alan olarak dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 439 aileye 9 bin 172 kez hizmet veren bu merkezler, hem bireylerin sosyal yaşamlarını kolaylaştırıyor hem de ailelere nefes alacak bir zaman dilimi sunuyor.

Kısa Mola Merkezlerinden 493 Aile Faydalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak Menteşe’de hayata geçirilen Kısa Mola Merkezi, daha sonra Milas, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde de hizmet vermeye başladı. Kısa Mola hizmetinden bugüne kadar Menteşe’de 185 aile 4 bin 209, Milas’ta 73 aile bin 697, Fethiye’de 84 aile 2 bin 191, Marmaris’te 90 aile bin 64, Bodrum’da 7 aile 11 defa olmak üzere toplamda 493 aile 9 bin 172 kez yararlandı.