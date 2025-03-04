DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, 2 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan midibüs sürücüsü hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Yenicekent Mahallesi yakınlarında 18 Şubat'ta devrilen midibüste yaralanan sürücü B.G'nin (66) Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.
Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.G. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Şoförün, hastanedeki ifadesini tekrarlayarak yolun yağış nedeniyle kayganlaştığını, bu nedenle midibüsün kaydığını, aracın hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 18 Şubat'ta, B.G. idaresindeki 35 BYZ 354 plakalı sporcu lise öğrencilerini taşıyan midibüs, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrilmişti. Kazada lise öğrencisi Nisa Yıldızer (15) ile beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt'un (64) yaşamını yitirdiği belirlenmiş, yaralanan 26 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.