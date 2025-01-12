DENİZLİ (AA) - Üçüncü Sanayi Sitesi Bit Pazarı yakınında, tren yolundan karşıya geçmek isteyen Deniz Şahin'e (44), İzmir-Denizli seferini yapan A.A. idaresindeki 32703 sefer sayılı yolcu treni çarptı.
Ağır yaralanan Şahin, olay yerinde gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 2 saat durdurulan sefer cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Şahin'in cesedi otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: aa