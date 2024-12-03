DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.
Aydın'ın Didim ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar (60) yönetimindeki 07 ABL 737 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, İzmir-Denizli kara yolu Duacılı Mahallesi geçişinde akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan'ın (36) kullandığı 15 AAY 875 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılan 20 yaralıdan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.