İZMİR (İGFA) - Genç İhracatçılar Konseyinin Yıl Sonu Buluşması Fütürist Ufuk Tarhan'ın sürdürülebilir geleceğe dönük tasarladığı yeni iş modelleri, hiper ve mega trendler, ihracatın geleceğine dair sunumu ile Birlik Başkanlarının katılımıyla EİB hizmet binasındaki GİK Hall'de gerçekleştirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Konseyimizde Ege ihracatına yön veren şirketlerin sonraki kuşak temsilcileri var.

100’den fazla üçüncü ve dördüncü kuşak gençlerimiz var. Yeni neslin oluşturduğu ortak akılla, geleceğe daha güçlü adımlar atıyoruz. GİK’te kuşaklar arasındaki iletişimi de güçlendiriyoruz. EİB GİK’te gençlerimiz, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi trendleri içeren eğitimlerle yeteneklerini, beceri setlerini geliştiriyorlar. Böylelikle ilerde Yönetim Kurullarımız her alanda yönetim becerisi kazanmış daha donanımlı kadrolar tarafından oluşturulacak. Sizlerle gurur duyuyorum. Ege İhracatçı Birlikleri Genç İhracatçılar Konseyi’nin yarıya yakınının kadın ihracatçılarımızdan oluşması da bizim için ayrı bir vizyon. EİB GİK’te hem erkekler hem de kadınlar eşit temsil ediliyor.” dedi.

Başkan Eskinazi, “Gençliğin fırsat verilirse neler yapabileceğini çok iyi görüyoruz. Burası Türkiye'ye gerçekten örnek oldu. EİB GİK, Ticaret Bakanlığımızca da en üst seviyede sahiplenilen, desteklenen ve parmakla gösterilen bir oluşum. Ege Bölgesinin 30 milyar dolar ihracatını 50 milyar dolara gençler taşıyacak, sürdürülebilirliği ve dijital dönüşümü gençler sağlayacak. Bütün Birlik Başkanlarımız projeye destek veriyor. Gençlerimizin başarıya ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Sürdürülebilir ekonominin sırrı ve gücü; genç ihracatçıların sayısını artırılmasında, yeni nesil becerilerin işgücüne kazandırılmasında saklı. Gençlerimize güveniyoruz, hepinizi yürekten kutluyorum, başarılarınız daim olsun. Her daim destekçiniz olacağız.” diye konuştu.

“MADE İN TÜRKİYE” MARKASINI OLUŞTURMALIYIZ

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Demir Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Değişen dünyanın dinamiklerinden dijitalleşme çok önemli. Ancak dijitalleşmenin kontrollü olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Bütün kuşakları etkiliyor. Marka olmalıyız. “Made in Türkiye” markasını oluşturmalıyız. Türkiye demek güvenilirlik, esneklik, sürdürülebilir, hızlılık demek. Ülke markamızı yaratıp firma markalarını yaratmamız gerekiyor. Dış dünya dinamiklerine risklerine esneklik gösterebileceğimiz çalışmalar yapmalıyız, yeni yüzyılın ihracatına iyi hazırlanmalıyız. E-ihracat ve e-ticaret muhakkak işin içinde olmalı. Gençler bu dünya ile entegrasyonu çok iyi biliyor. Türkiye enleri olduğu konulara yoğunlaşmalı. Örneğin Almanya otomativ kimya gibi alanlarda en iyi ise Türkiye’de dünyada enleri olduğu konulara daha da yoğunlaşarak ilerlemeli, herşeye odaklanmamıza gerek yok. 19 yıldır tasarım yarışmaları yapıyoruz. 576 gencimize burs verdik. Çok güzel yerlere geldiler. Türkiye’de aidiyet duygusu güçlenmeli. Uzakdoğu ülkelerinde örneğin Kore’de aidiyet var, üç nesil dört nesildir ülke markalarında çalışanlar var.” dedi.

EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkan Yardımcısı Gizem Kula, “GİK olarak EİB çatısı altında 2019’dan beri faaliyet gösteriyoruz. Amacımız genç ihracatçıların İhracatçı Birliklerini tanıması, gençlere buradaki ve diğer STK’lardaki liderlik pozisyonlarına hazırlamak, genç girişimci ihracatçıları desteklemek inovatif çağın gerekliliklerine uyum sağlamış ihracatçılarla Türkiye’nin büyümesine katkı sağlamaktır. Üyelerimizi EİB’e üye firmaların 40 yaş altı temsilcileri oluşturuyor. Yaklaşık 120 üyemiz bulunmaktadır. Herkesin fikirlerini özgürce ifade ettiği esnek bir yapıya sahibiz. Eğitim programları, uzman konuşmacılar, üniversite işbirlikleri, jüri üyeliklerimizle, liderlik, sürdürülebilirlik, marka yönetimi, aile şirketleri, dijitalleşme, dijital platformlarda ihracat, start-uplar, gelecekte dış ticaret gibi birçok konuda çalışmalar yapıyoruz. Geleceğe dair projeksiyon yaparken tecrübelerden faydalanmanın çok kıymetli olduğunun farkındayız.” diye konuştu.