MUĞLA (AA) - Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü H.İ.K. (29) kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yaralılardan A.D. (52) ile E.S.D'nin (21) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: aa