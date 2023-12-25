Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre Milas ilçesine bağlı Milas – İzmir karayolu üzerindeki Köşk Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda 34 yaşlarındaki bir erkeği konuşmak için bulundukları yere telefonla çağıran 4-5 kişilik grup, bu kişiyi silah tehdidi ile etkisiz hale getirdi, daha sonra çırılçıplak soydu, kadın kıyafeti giydirdi, parmaklarına oje sürüp makyaj yaptı ve defalarca tecavüz etti.

DİREKTE BAĞLI BULUNDU, VAHŞET ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre olay, vatandaşların direğe bağlı yaralı bir erkeği görüp güvenlik ve sağlık birimlerine bildirmesiyle ortaya çıktı. Direğe bağlanmış bu kişinin üzerinde kadın kıyafetinin olduğu, makyaj yapıldığı görüldü.

Yaralı bulunan mağdurun ilk ifadesi vahşetin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Anlattığına göre herşey bu kişinin çağrıldığı yerde silahla tehdit edilerek etkisiz hale getirilmesiyle başladı.

TECAVÜZ EDİP DİREĞE BAĞLAYIP İŞKENCE YAPTILAR

Kaçırdıkları bu kişiye bağladıkları direkte işkence yapan caniler, kanlar içindeki mağduru olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

KALIN BAĞIRSAĞI YIRTILMIŞ

Yaralı, ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tespitte kalın bağırsağının yırtıldığı anlaşılan ve ağır fiziksel yaralanmaların izlerini taşıyan mağdur, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Jandarma bölgedeki bir marangoz atölyesinin güvenlik kamerasından tespit ettiği olayın faillerini yakalamak çalışma başlattı, olay yerinde incelemeler yapıldı.

Köşk Mahallesi Muhtarı Gürsel İnce SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Olayı duyunca şoke olduk. Ancak mağdur veya şüpheliler köyümüzden değil, öyle olsa olayı duyardık, bizim de yeni haberimiz oldu. Yol kenarında marangoz atölyelerinin yanında olmuş, kameralar da olayı görüntülemiş bu kadarını biliyoruz” diye konuştu.