Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Burak Kaplan, son günlerde Ortaca’ın gündemine gelen Otogar’ın bulunduğu alanın Büyükşehir’e devri ile ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu. Ak Parti İlçe Başkanı, arazinin Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri’nin yoğun itirazları sonucu Ortaca’da kaldığını belirtti.

Ak Parti İlçe Başkanı Burak Kaplan yaptığı açıklamada, “Büyükşehir imar komisyonunda daha önce Ortaca Belediye başkanlığına mülkiyet devirlerinin yapılmaması hususu olarak görüşülen, fakat yapmış olduğumuz itirazlar neticesinde son dakika da yapılan değişiklik ile mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların Ortaca Belediye Başkanlığı'na mülkiyet devirlerinin yapılması 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Komisyonumuzca Oybirliği İle Uygun bulunmuştur, diyerek meclise gündemine gelecek olan bu konuyla alakalı böyle bir yanlıştan geriye dönülerek bir önceki dönem Ortaca Belediye Başkanımız Alim Uzundemir’in ilçe belediyemize kazandırdığı parsele ek olarak diğer parsellerinde kazandırılması ilçe belediyemiz ve gelecek nesillerimizin menfaatine olan bir durumdur” dedi.

Burak Kaplan açıklamasının devamında, “Bu konuyu yakinen takip eden Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Yunus Erpek ve İlçe Belediye Meclis Üyelerimiz olmak üzere vesile olan herkese Ortaca’lı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum.

Ortaca için olacak olan her konunun destekçisi olacağımızın bilinmesini isteriz ve her daim de destekçileri olacağız. Her şey Ortaca için !” dedi.