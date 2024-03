MUĞLA (AA) - Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, halk buluşması etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kemeraltı Mahallesi'nde bir otelde halk buluşması yapan Yazıcı, Marmaris'in geleceği için hazırladıkları projelerini yakın zamanda açıklayacağını söyledi.

Marmaris'in, geleceğini kurtarması için her türlü potansiyeli olduğunu aktaran Yazıcı, "Proje konuşmuyorlar. Çünkü son yıllarda yaptıkları proje bile yok. 'Serkan Yazıcı Marmaris'te durmaz' diyorlar. 'Makamında oturmaz' diyorlar. Çok çalışacağım. Sizler de bunu göreceksiniz. Birlikte başaracağız, her mahallede her dalda başarı hikayesi yazacağız." dedi.

Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Yazıcı, sanatta ve sporda Türkiye'ye örnek sporcuların çıkması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Marmarislilere kardeş, ağabey olacaklarını belirten Yazıcı, "Başkan olmak kolay, başkanlık yapmak zordur. Biz hep başkanlar seçtik. Başkanlık yapan birisi maalesef son zamanlarda gelmedi. 12 ay turizm hedefimiz var. Çılgın projemiz bu. Bu projeleri yapamayacaksam Allah bu işi bana nasip etmesin. Her şeyi beraber yapacağız. Ben yapmayacağım, biz yapacağız." diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete de Marmaris'in, geleceğine karar vereceği seçimlerde marka bir ismi aday olarak karşılarına çıkardıklarını belirterek, "Kendi işinde başarılı olan, Türkiye şampiyonlukları bulunan, Serkan Yazıcı'ya Marmaris'in geleceği için oy istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris Devlet Hastanesi, Turizm Taşımacılar Derneği, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek ve üyelerin taleplerini dinleyen Yazıcı, misafirperverlikleri için dernek yöneticilerine teşekkür etti.