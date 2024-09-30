GETOB (Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde bir kültür merkezinde gerçekleştirilen genel kurula daha önce GETOB yönetiminde de görev almış olan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete de katıldı.

Tek adayla gidilen genel kurulda divan başkanının önerisi ile seçimin açık oyla yapılması oylandı. Açık oyla yapılan seçimde Cengiz Aygün Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin yeni başkanı seçildi. Genel kurula ise 78 kişi katılım gösterdi.

GETOB Başkanı seçilen Cengiz Aygün, dilek ve temennilerde yaptığı konuşmada, Marmaris ve bölge turizmi adına başarılı bir çalışma programı hazırladıklarını dikkat çekerek, “Bunu zaman içerisinde hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Sivil toplum kuruluşlarında görev alan arkadaşlarımız her anlamda fedakarlık göstererek özellikle aile ve iş hayatından feragat ediyorlar. Ben bu anlamda yeni yönetimimle birlikte, son 3 yılında görev alan başkanımız Mustafa Deliveli ve yönetimine teşekkür ediyorum. Kendilerinin bilgi ve deneyimi ile bizlere destek vererek çalışmalarımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. İlerleyen toplantılarımızda bölgemiz adına düzenleyeceğim toplantılarımızı açıklama fırsatımız olacak” dedi.

Marmaris Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Altınöz'de dilek ve temenniler bölümünde, gerçekleştirdikleri uluslararsı etkinliklerde kendilerini her zaman destek olan GETOB yönetimine teşekkür plaketi takdim etti.

Yapılan seçimler sonucu GETOB Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeler şu isimlerden oluştu.

MEHMET TAN YÖNETİMDE

Yapılan genel kurul sonunda gazetemiz Güneyege’nin imtiyaz sahibi ve Ramada By Wyndham Dalaman Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tan’da yeni yönetim kurulunda yer aldı. Yeni Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu isimlerden oluşuyor;

Marbas Select Beach Otel- Cengiz Aygün

Mets Otel - Kadir Çalışır

Beyaz Konak Evleri Süleyman Yıldız

Moonlıght Apart- Nevcihan Eren

Golden Rock Beach Otel - Adem İncekara

İdaş Otel - Danış Onur Ülgen

Demircioğlu Park Otel - Serdar Rasim Sazalan

Marmaris Resort Otel Fortezza -Volkan Şimşek

Hilton Dalaman Golf Resort & Spa - Ali Kaya

Club Alla Turca - Sinan Yılmazer

Ramada By Wyndham Dalaman – Mehmet Tan

Turunç Otel - Nilüfer Kabakçı

Nuup-Sento By Kreı - Gülçin Bülbül

Padok Premıum Hotel- Haşan Gökhun Çilingir

Club Aquarıum - Müfit Yaman Eroğlu