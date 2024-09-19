MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızasıyla sürüklenen yelkenli teknede, aralarında çocuklarında bulunduğu 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenlideki 18'i çocuk 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Teknede bulunan 2 kişi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.