MUĞLA (İGFA) - Menteşe ve Fethiye’de bulunan Emin Eller Gündüz Bakımevi, Yatağan’da da hizmet vermeye başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan bakımevlerinin sayısı artıyor. Bu kapsamda Ortaca ve Seydikemer’de de bakımevleri açılması için çalışmalar başladı. Geniş sınıfları, güler yüzlü öğretmenleri, güvenli alanları ve daha birçok özelliğiyle velilerin tercih ettiği Emin Eller Gündüz Bakımevleri, sıcak aile ortamında hizmet vermeye devam ediyor.

Eğitimlerin çocuklar üzerinde etkilerini anlatan Baba Uğur Göncü, “Kızım 2 yıldır burada eğitim görüyor. Kızımın hayal dünyasını geliştirmesi için böyle nezih ve temiz bir eğitim kurumunun yararlı olacağını düşündük. Gerek aktiviteler olsun, gerek İngilizce dersleri ya da sosyal becerileri geliştirmek anlamında epey yol katettik.” dedi.

Çocuğunun gelişimi için büyük bir adım olduğunu aktaran Baba Serhat Bülbül, “Oğlum burada eğitime başladığı andan itibaren çok güzel gelişmeler sağladı. Davranışları, uyku düzeni, yeme içme düzeni iyi anlamda tamamen değişti.” ifadesinde bulundu.

Başkan Aras; “Gündüz Bakımevlerimizle Aile Sıcaklığını ve Güveni Vermeye Çalışıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçimlerden önce en önemli vaatlerinden birinin gündüz bakımevleri açmak olduğunu hatırlatarak, bu hedefin ilk adımını Yatağan’da attıklarını söyledi. Başkan Aras, kısa süre içinde Seydikemer ve Ortaca’da da gündüz bakımevlerinin hizmete açılacağını belirtti.

Başkan Aras yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Son günlerde gündemde olan gündüz bakımevleri konusu, yerel yönetimler olarak bizim için büyük önem taşıyor. Yatağan ilçemizde gündüz bakımevimizin açılışını gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Önümüzdeki günlerdeSeydikemer ve Ortaca ilçelerimizde de bakımevlerimiz özellikle annelerimizin hizmetinde olacak. Alanında uzman öğretmenlerimizin rehberliğinde, sıcak bir aile ortamında, en kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.”