Saha: Ahmet Ateş Spor Kompleksi

Hakemler: Ege Burak Atamer***, Mustafa Özek***, Musa Eren***,

Ortaca Bld.S.: Murat Coşkun****, Erkan Kapar** (Enes Erdal İç*), Yiğit Deveci***, Berat Kubat***, Hakan Türkadı***, Ahmet Özgür Elmas**, Emre Özsarı** (Fırat Çakıroğlu), Mehmet Gülmez****, Selahattin Özen** (Ayberk Tamir*), Muhammet Emir Yıldırım*** (Can Şen*), Emir Turgut Aydınlı**

Yatağanspor: Alper Özdemir**, Celal Sarı**, Mustafa Kurcan**, Samet Emre Temel**, Eniscan Atik*, Özcan Sertgöz**, Devran Dirik*, Yaser Yüce*, Samet Koç* (Hüseyin Ertabak*), Boğtan Kızltan** (Serhat Siyahtaş*), Kerem Can Taşkara*

Gol: ’3 Muhammed Emir, 7’Mehmet (Ortaca), ’14 Boğatan (Yatağan)

Sarı Kart: Emir, Murat (Ortaca) Samet, Eniscan, Mustafa, Murat, Serhat (Yatağan),

BAL (Bölgesel Amatör Lig) 7.grupta Muğla derbisi vardı. Ortaca Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Yatağanspor’u 2-1 mağlup ederek, çok kritik 3 puanın sahibi oldu.

Ligin statüsünde yer alan İl sıralaması nedeniyle büyük öneme sahip olan karşılaşmaya hızlı başlayan Ortaca Belediyespor henüz maçın başında Muhammed Emir Yıldırım ile öne geçti, 9.dakikada ise Mehmet Gülmez’le farkı ikiye çıkarttı.

12.dakikadan itibaren maça ağırlığını koyan Yatağanspor, 14.dakikada soldan gelişen atakta Boğtan Kızıltan’ın golü ile farkı 1’e indirdi.

23.dakikada Yatağan’ın yine sağ kanattan gelişen atağında, ceza alanına açılan ortaya Yaser Yüce’nin vuruşunda defans topu kornere çeldi.

İlk yarının son dakikasında Yatağan gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Devran Dirik’in şutu az farkla auta çıktı.

İlk yarı 2-1 Ortaca’nın üstünlüğü ile sona erdi.

59.dakikada gelişen Ortaca Belediyespor atağında, sağ kanattan Mehmet Gülmez’in yerden pasında pozisyona giren Emre Özsarı, boş kaleye topu vuramadı.

80.dakikada ani gelişen Ortaca atağında Enes Erdal İç rakip ceza alanına sarktı, pasında Emre Özsarı’nın vuruşu auta çıktı.

Maçın uzatma dakikalarında Ortaca direğe takıldı. Sağ kanattan gelişen atakta Mehmet Gülmez ceza alanına girdi yerden pasında Fırat Çakıroğlu’nun vuruşu üst direkten geri döndü. Maç Ortaca’nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünlerde boş yer kalmazken, az sayıda Yatağan taraftarı da takımını destekledi. Maçı TFF Merkez Hakem Komitesi Üyesi Ali Zağlı, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Dalyanspor Başkanı Osman Baştan’da protokol tribününden takip ettiler.