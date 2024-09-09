Milas Belediyesi Çocuk Oyun Evi’nde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilk ders zili çaldı. İlk ders heyecanını yaşayan minik öğrenciler sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışmalarının ardından büyük heyecan ve mutluluk yaşadılar.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitim verilen, İnci Taneleri ve Sevgi Gemisi olmak üzere iki sınıf bulunan Milas Belediyesi Çocuk Oyun Evi’nde sabah, öğle ve ikindi olmak üzere 3 öğün beslenme de veriliyor.

Montessori etkinlikleri, Fen ve doğa etkinlikleri, Sanat etkinlikleri, Müzik etkinlikleri, Rehberlik dersi, İngilizce ve Bahçe oyunlarından oluşan okul öncesi eğitimlerin verildiği Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştiren Milas Belediyesi Çocuk Oyun Evi’nde 8.30 ve 17.30 saatleri arasında eğitim ve öğretim gerçekleşiyor.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ilk ders gününde Çocuk Oyun Evi’ni ziyaret ederek minik öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Öğretmenlerden verilen eğitimler hakkında bilgiler alan Başkan Topuz tüm öğrencilerle tek tek tanıştı. Çocukların oynadığı oyunlara eşlik de eden Başkan Topuz “Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Belediyemiz Çocuk Oyun Evi'nde ilk ders zili çaldı. İlk ders gününde çocuklarımızın heyecan ve mutluluklarına bizler de ortak olduk. Minik öğrencilerimize ve Kıymetli Öğretmenlerimize başarılarla dolu bir dönem temenni ediyorum” dedi.