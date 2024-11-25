MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen törenle Şiddete Karşı Tutum Belgesi’ni imzaladı.

Milas Belediyesi, Şiddete Karşı Tutum Belgesi ile şiddete karşı kurumsal yaklaşımını ortaya koyarak şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma yaşamı için gereken tüm çalışmaların yapılacağını taahhüt ediyor.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un imzaladığı ‘Şiddete Karşı Tutum Belgesi’ ILO 190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ doğrultusunda ulusal mevzuat temelinde hazırlandı ve Milas Belediyesi’nin şiddet ve taciz durumu karşısında temel ilke ve prensiplerini ortaya koydu. Belge ile Milas Belediyesi hizmet ürettiği her birim dahil olmak üzere her türlü şiddete, tacize ve mobbinge (bezdirme, psikolojik baskı) karşı nasıl bir yöntem ile hareket edeceğini ve asla taviz vermeyeceğini ilan edildi.

Törende konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, toplumun yüzde 50’sinin kadın olduğuna dikkati çerek, "Kadınları yok saymak mümkün değil. Bizim varlığımızı borçlu olduğumuz kadınlar, annelerimiz en önemli parçamız. Kadına el kaldıran, kadına karşı şiddet uygulayan, gençlere ve çocuklara saldıran zihniyetin orta çağ zihniyeti olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu zihniyetin yıkılması lazım. Biz beraberce yaşamımıza devam edeceğimize göre kadını da yok saymayız erkeği de yok sayamayız. Hep birlikte daha sağlıklı, güzel ve insanca yaşamanın koşullarını oluşturmak bizim elimizde" diye konuştu.

Törene katılan Bozbük Mahallesi Muhtarı Nasibe Boğa ve Ekindere Mahallesi Muhtarı Sıdıka Güner’e plaket takdim eden Başkan Topuz, kadınların belediye ana hizmet binası önünden Atapark Meydanı’na kadar gerçekleştirmiş oldukları yürüyüşe de destek oldu.