MUĞLA (AA) - Muğla'nın farklı ilçelerinde marketlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerindeki 10 markette yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.A. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüphelinin bir markette hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.