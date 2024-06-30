MUĞLA (AA) - İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Özcan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde dün tabancayla vurarak öldürmüştü.
Şüpheli daha sonra başka villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etmiş, Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Esat Ulu ile Serdar Genç'i de yaralayarak kaçan Özcan A, polis ekiplerince yakalanmıştı.
Kaynak: aa