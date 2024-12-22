ANKARA (İGFA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Marmaris Yolu üzerinde bulunan Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir ambulans helikopter hastanenin bahçesine düştü.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ambulans helikopterin havalanırken hastaneye çarparak boş bir alana düştüğü belirtti.

https://twitter.com/saglikbakanligi/status/1870745047240454240

Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybettiğini duyuran Bakanlık, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.