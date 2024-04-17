MUĞLA (AA) - Datça Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Y.I'nın (9) annesi Ü.Z, babası K.I. ile tutuksuz yargılanan H.K. ve taraf avukatları katıldı.

Çocuğun annesi ile babası sanık H.K'nin cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.K. ise suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, mağdur çocuğun adli görüşme odasında pedagog eşliğinde dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde toplanan Datça Engelim Olmayın Derneği üyesi bir grup ile vatandaşlar, aileye destek oldu.

Dernek Başkanı Dilek Dündar, gazetecilere, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız." dedi.

Datça ilçesinde otizmli Y.I'ya 4 Aralık 2023'te babasının ev arkadaşı H.K. tarafından şiddet uygulandığı ileri sürülmüştü, şikayet üzerine olayla ilgili adli işlem başlatılmıştı.