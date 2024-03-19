MUĞLA (AA) - Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alican Kırca'nın (61) cinayet zanlısı M.A, polis ekiplerine teslim oldu.
Emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta yürüyen Alican Kırca, 3 Mart'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.
Kaynak: aa