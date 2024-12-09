MUĞLA (AA) - İlçede dünden bu yana etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, su birikintilerine neden oldu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Muğla'nın Ula ilçesinde İ.H.T. yönetimindeki 35 YS 236 plakalı yolcu otobüsü, Muğla-Akyaka kara yolu Sakar Geçidi'nde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından iki yönden tek şerit halinde ulaşıma açıldı.

Turunç ve İçmeler Mahallelerinde dağlardan kaya parçaları yuvarlandı, oluşan erozyonda bazı ağaçlar da yola devrildi. Turunç ve İçmeler arasındaki kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Marmaris-Menteşe kara yolunun yamaç kesimlerinden de kaya parçaları düştü. Ekipler sıkıntı yaşanan noktalarda çalışma yapıyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçede metrekareye 182 kilogram yağış düştü.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler Plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.

Menteşe'de sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde de dünden bu yana etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, su birikintilerine yol açtı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası Kırkahvesi mevkisinde sağanak sonrası bir aracın yolda biriken suyun içinde kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişiyi kurtararak güvenli alana taşıdı.

Ula'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde İ.H.T. yönetimindeki 35 YS 236 plakalı yolcu otobüsü, Muğla-Akyaka kara yolu Sakar Geçidi'nde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından iki yönden tek şerit halinde ulaşıma açıldı.





Muhabir: Sabri Kesen,Durmuş Genç