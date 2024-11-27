AYDIN (AA) - Aydın’ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.



A.D’nin kullandığı 09 AOV 391 plakalı hafif ticari araç, Yeşil Mahallesi 75. Yıl Bulvarı’nda, E.K. idaresindeki 34 VR 3250 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün sol kolu ve bacağında kırıklar tespit etti.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

