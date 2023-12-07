BURSA (İGFA) - Türkiye’yi CEV Challenge Cup’ta temsil eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, kupanın son 16 turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Oberbank Steelvolleys Linz takımını Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırladı. 3-2 biten ilk maçın avantajıyla sahaya çıkan Nilüfer’in sultanları, rakibine şans tanımadı.

Oberbank Steelvolleys Linz takımının oyun kurmasına izin vermeyen mavi yeşil beyazlı ekip, tüm setlerde file önü üstünlüğünü de ele geçirerek, rakibine maç boyunca oyun ve skor üstünlüğünü kabul ettirdi. Avusturya temsilcisini 25-17, 25-18, 25,19’luk set sonuçlarıyla 3-0 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, tur atlayan taraf oldu.

Bu sonuçla CEV Challenge Cup’ta adını son 8 takım arasına yazdıran Nilüfer Belediyespor, Romanya’nın C.S.M. Lugoj K Takımı ile eşleşti.