Festivalin son 2 gününde Türkiye’nin 2 ünlü sanatçısı sahne aldı. Cumartesi günü saat 20:30’da Grup Sağanak konseri ile başlayan gece, saat 22:00’de günümüzün Yaşayan Karacaoğlan’ı usta sanatçı Musa Eroğlu sevenleriyle buluştu. 2 saati aşkın süre sahnede kalan Musa Eroğlu, türkülerle festival alanını dolduran binlerce kişiyi coşturdu.

Ortaca Festivali’nin son günü olan Pazar günü ise Melek Mosso konseri vardı. Saat 22.00’de sahne alan Melek Mosso sevilen şarkılarını binlerce izleyicisine canlı dinletti. Programa katılan sanatçılara Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan hediye takdim etti. Ayrıca 7 gün boyunca sunuculuk yapan enerjisi ile halkımızı coşturan Doğukan Alsay’a ve Organizatör Bizim Medya ekibine teşekkür plaketi takdim edildi.