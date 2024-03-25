İddiaya göre, eskiden Milli Emlak’ta görev yapan Ö.Ö., Ortaca’da yaşayan ve yatırım için arsa arayan H.A. ile, uygun fiyata arazi bulduğunu belirterek irtibat kurdu. Ö.Ö. ile birlikte araziyi inceleme giden H.A.araziyi almak istediğini belirtmesi üzerine, Ö.Ö. arazinin satışı için işlemlere başladığını belirtti.

Bu süre zarfında H.A.’ya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan olduğu iddia edilen sms ile, bahse konu arsa için, teminat bedeli ödemesi konusunda mesajlar gelmeye başladı. Mesajlara istinaden H.A. tarafından arazi karşılığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ödenmek koşulu ile Ö.Ö.’ye bankadan ve elden olmak üzere 5 milyon lirayı aşkın ödeme yapıldı.

Ancak H.A. Muğla’da araziyi üzerine almak için gittiğinde, şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadığını öğrendi.

Olayın emniyet güçlerine intikal etmesi sonucu, soruşturma başlatan ekipler, yaklaşık 4 aylık fiziki ve teknik takip sonucu, ilk aşamada Ö.Ö.ile birlikte olayla ilgisi bulunan 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Süren tahkikat sonucu geçtiğimiz gün yapılan operasyon ile olayla bağlantısı bulunan 2’si kadın 7 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan birisinin de daha önce Tapu’da görev aldığı ve dolandırıcılık suçlaması ile hüküm giydiği iddia edildi.

Aralarında önceden Milli Emlak ile Tapu’da da görev almış toplam 10 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle bugün Ortaca Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü, olayla ilgili başka mağdurların olup olmadığı ve ayrıca arsanın teminat bedeli için ödeme bildirimlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan mı, yoksa sahte bir hesaptan mı yapıldığının da araştırıldığı öğrenildi.