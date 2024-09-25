Ramada by Wyndham, Dalaman’da açılan yeni oteliyle Türkiye’de büyümeye devam ediyor. 95’ten fazla ülkedeki yaklaşık 9 bin 200 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts geçtiğimiz aylarda, Ramada by Wyndham Dalaman’ın açılışını duyurdu.

Ramada by Wyndham Dalaman, Dalaman Havalimanı’na yalnızca 5 kilometre mesafedeki konumuyla seyahat edenlere önemli bir kolaylık sağlıyor. Otelin modern olanakları, şık tasarımı ve görülmesi gereken yerlere yakınlığı, hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenlere bölgenin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Mülkiyeti Dalaman Airport Palace Turizm’e ait

Mülkiyeti Dalaman Airport Palace Turizm’e ait olan ve aynı şirket tarafından işletilen Ramada by Wyndham Dalaman, Wyndham’ın Muğla’da ve Türkiye’nin diğer kıyı bölgelerinde yakın zamanda yaptığı bazı önemli açılışların son halkasını oluşturuyor.

Otelin Dalaman Havalimanı’na yakınlığı hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçiler için kolaylık sağlarken; çağdaş tasarımı, birinci sınıf olanakları ve Wyndham’ın dünya çapında sağladığı güvenilirlik de oteli misafirler açısından daha cazip kılıyor. Türkiye genelinde açık durumdaki yaklaşık 120 oteliyle ülkedeki en büyük uluslararası otel şirketi konumuna sahip olan Wyndham, bu yeni açılışla Türkiye’de büyümeye devam etme kararlılığını da tekrar vurguluyor.

"Dalaman’daki ilk otelimizin açılışından heyecan duyuyoruz"

Wyndham Hotels & Resorts Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Pazar Yönetici Direktörü Panos Loupasis açılışla ilgili yaptığı açıklamada, “Ramada by Wyndham, dünya genelindeki tanınırlığı, olağanüstü hizmet anlayışı ve misafirlere çok çeşitli destinasyonlarda unutulmaz deneyimler sunmasıyla marka portföyümüzde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Dalaman’daki ilk otelimizin açılışını, incelikle düşünülmüş tasarımı ve günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren birinci sınıf olanaklarıyla öne çıkan bu tesisimizle gerçekleştirmekten heyecan duyuyoruz. Türkiye’nin kıyı bölgeleri bizim için çok önemli bir pazar ve burada büyümeye devam ederek, bölgedeki otel sahiplerini destekleme ve hem misafirlerimiz hem de ortaklarımız için değer yaratma kararlılığımızı ortaya koymuş oluyoruz" dedi.

"Dalaman'ın potansiyeli, Wyndham ile birlikte misafirlerimiz için değer yaratacak"

Dalaman Airport Palace Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tan ise yaptığı açıklamada, “Dalaman, harika plajlara kolay erişim imkanı sunması, turistik cazibe merkezleri ve doğa harikalarıyla hem dinlenme hem de keşif açısından çok zengin fırsatlar barındırıyor.

Wyndham'ın hacmi ve globaldeki uzmanlığından destek alarak, hızla gelişen bu bölgede dünya standartlarında hizmet sunacağız. Dalaman'daki potansiyeli, Wyndham ile birlikte hem misafirlerimiz için değer yaratacak, hem de ilçenin ve ilçedeki turizm hizmetlerinin gelişimini destekleyecek şekilde harekete geçiriyor olmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yeni açılışlarla büyüyor

Yeni inşa edilen 137 odalı Ramada by Wyndham Dalaman, misafirlerini iki restoran, 7/24 oda servisi ve ailelerin her yaştan üyelerinin keyifli zaman geçirebileceği açık havuz alanıyla ağırlıyor. Otelin sunduğu birinci sınıf olanaklar arasında bir wellness merkezi, spa, fitness merkezi, sauna odaları ve bir buhar odası da bulunan hamam da yer alıyor.

Ramada by Wyndham aynı zamanda konferanslarda 200’e kadar, ziyafetlerde ise 100’e kadar misafirin ağırlanabildiği ve kurumsal etkinlikler, düğünler ve diğer özel kutlamaların düzenlenebildiği geniş etkinlik alanıyla etkinlik sahipleri için de ideal bir seçenek sunuyor.

Geçtiğimiz aylarda Muğla'da Ramada by Wyndham Fethiye Ölüdeniz ve Wyndham Datça Perili Bay açılmıştı

Wyndham, geçtiğimiz aylarda Muğla'da Ramada by Wyndham Fethiye Ölüdeniz ve Wyndham Datça Perili Bay otellerinin de açılışlarına imza atmıştı. Bu yeni açılışlar, Wyndham’ın stratejik bir önceliği olarak Türkiye’nin önde gelen destinasyonlarında yüksek kaliteye sahip konaklama hizmetleri sunma hedefinin bir parçasını oluşturuyor.

Şirketin 11 markası şu anda Türkiye’de bulunuyor ve bunların arasında Haziran ayında açılan Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı ile Türkiye pazarıyla buluşan Dolce by Wyndham markası da yer alıyor. Wyndham, bu yeni açılışlarla üst segmentteki çeşitli konaklama seçeneklerine yönelik talebi karşılıyor ve yüksek talep gören pazarlardaki varlığını büyütme kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Bu yıl Dalaman’ın yıldızı oldu

Açılmasının ardından kısa süre geçmesine rağmen, Ramada by Wyndham Dalaman, Dalaman’ın turizm yıldızı oldu. Havalimanına kısa sürede ulaşımı, tatil konseptinden, iş toplantılarına kadar çok geniş yelpazeye hitap etmesi gibi bir çok nedenle bölgeye gelen birçok insanın tercihi olurken ünlülerin de konakladığı adres oldu. Ramada by Wyndham Dalaman açılmasından kısa süre geçmesine rağmen, Selda Bağcan, Cem Adrian, Feridun Düzağaç gibi bir çok ünlü isme de ev sahipliği yaptı.