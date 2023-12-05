ANKARA (AA) - Kütahya Kültür Sanat Derneğince (KÜSAD) organize edilen "Sanatçı Gözüyle Aizanoi Antik Kenti" temalı resim sergisi başkentlilerle buluştu.

Zafer Çarşısı Sergi Salonu'ndaki serginin açılışına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, dernek üyeleri ve bazı sanatseverler katıldı.

KÜSAD Başkanı ve sulu boya sanatçısı Bayram Yılmaz, dernek olarak Kütahya'nın kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yılmaz, sergide 38 sanatçının, Çavdarhisar'daki Aizanoi Antik Kenti'ni konu alan sulu boya, yağlı boya, pastel boya ve geleneksel el sanatlarıyla yapılan 64 eserinin bulunduğunu anlattı.

Başkentte 13 Aralık'a kadar gezilebilecek sergi, 18 Aralık'ta da Aydın'da açılacak.



