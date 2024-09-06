AYDIN (AA) - Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, törendeki konuşmasında bugünün bağımsızlık aşkıyla yanmış yüreklerin zaferini, özgürlüğün kıymetini simgeleyen bir gün olduğunu vurguladı.

Söke halkının işgale boyun eğmediğini belirten Gül, "Sökeliler, vatanını canı pahasına savunmuş ve tarihte eşine az rastlanır bir hürriyet destanı yazmıştır. Bugün bu topraklarda bağımsız yaşamamızın sorumluluğunu taşıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Sina İşçibaşı ve Münevver Babalı şiir okurken, tören Zeybek oyunları gösterisi ile sona erdi.