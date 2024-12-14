Kasım 2023’te Aydın-Muğla-Denizli Vakıflar Bölge Müdürü olarak atanan Yusuf Dural ve yardımcısı Volkan Ç’nin Aydın’ın Didim ilçesinde yaptıkları bir takım usulsüz işlemlerden dolayı istifalarının istendiği iddia edildi. Konuyla ilgili Ankara’ya çağrılan Yusuf Dural ve yardımcısının haklarındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle istifalarının istendiği belirtiliyor.

Yaptığı kısa bir açıklamayla geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini belirten Yusuf Dural’ın makamından ayrıldığı belirtilirken Yusuf Dural ve yardımcısı Volkan Ç. Hakkında görevi kötüye kullanmak ve çıkar sağlamak iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.