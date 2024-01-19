2023–2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Muğla genelinde 167 bin 13 öğrenci ve 15 bin 547 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve İl Protokolünün katılımıyla Menteşe Atatürk İlkokulunda karne etkinliği düzenlendi.

Menteşe Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne etkinliğinde, Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın yanı sıra, İl Müdürü Emre Çay ve Protokol eşliğinde öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnelerle birlikte her öğrenciye karne hediyesi olarak kitap takdim edildi.