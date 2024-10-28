MUĞLA (AA) - Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin dördüncü haftasında, sahil bandında 10 ve 21 kilometre parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 12 ülkeden 51 sporcu katıldı.

Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Bedri Şimşek, kadınlarda Ravza Aktan birinci oldu. 21 kilometrede erkeklerde İngiliz uyruklu Joe Stone, kadınlarda Rus uyruklu Evgeniya Shimko ilk sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, festivali tamamladıklarını ve yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ettiğini belirtti.