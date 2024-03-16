Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşen Proje Tanıtım Toplantısında “Dünya Kenti Muğla” başlığı altında ‘Güçlü Kurumsal Yapı’, ‘Güçlü Muğla Lobisi’, ‘İmar Planları’, ‘Güçlü Altyapı’, ‘Üstyapı’, ‘Dirençli Kent’, ‘Ulaşım’, ‘Ekoloji’, ‘Enerji’, ‘Sağlık’, ‘Spor’, ‘Eğitim’, ‘Toplumsal Eşitlik’, ‘Tarım ve Hayvancılık’, ‘Sosyal Belediyecilik’, ‘Gençlik Politikaları’, ‘Kültür Sanat’, ‘Turizm’, ve ‘Hedef İçin Ortaklıklar’ konu başlıklarında projeler tanıtıldı.

HEPİMİZ “DÜNYA KENTİ MUĞLA” İÇİN ÇALIŞAN İNSANLARIZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Proje Tanıtım Toplantısı açılış konuşmasına, “Bugün evrensel değerler ve eşit yurttaşlık üzerine bir program yayınlayacağımız için konuşmama tüm görevleri ve sıfatları bir kenara bırakarak devam edeceğim. Başkanı halktan, yöneticiyi çiftçiden, üreticiyi, hizmet sektöründen, kamu çalışanını, turizm sektörümüzden, çocuklarımızı ve gençlerimizi yaşlılarımızdan ayrı görmeyeceğiz. Hepimiz bu kentte yaşayan eşit yurttaşlarız.” ifadeleriyle başlayan Ahmet Aras, “Dünya Kenti Muğla” için çalıştıklarını belirterek, “Hepimiz “Dünya Kenti Muğla” için çalışan insanlarız. Bunun farkındayız. Muğla’yı bir bütün olarak ele alacağımızı ve tüm sorunların birlikte çözülmesi için elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek isteriz. Bu bir hayal değil arkadaşlar. Sizlere “Dünya Kenti Muğla” vizyonumuzu hep beraber nasıl gerçeklestireceğimizi anlatacağım.” Dedi.

EN TEMEL İLKE “EŞİTLİK” İLKESİDİR

“1 Nisan itibariyle bizi nasıl bir Muğla bekliyor sorusuyla başlayalım” diyerek sözlerine devam eden Ahmet Aras, “Muğla kent vizyonunu uluslararası hedeflere atıfta bulunarak şekillendirecek. Bu hedefleri elinizdeki broşürlerde daha net göreceksiniz ancak bazılarına burada değinmem gerekecek. Bu hedefler arasında Yoksullukla mücadele, iyi bir eğitim, nitelikli sağlık hizmetlerine erişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz ve yeterli su, temiz enerji, yağmadan uzak ekonomik büyüme, iş ve endüstriyel yenilikler, yaşanabilir ve çağdaş şehir Muğla gibi hedefler bulunmaktadır.

Bu hedefleri ortaya koyarken üzerinde durduğumuz en temel ilke “EŞİTLİK” ilkesidir. Yoksulluk, niteliksiz eğitim, sağlık hizmetlerine erişememek, kaynakların dağılımındaki adaletsizlik ve ulaşım sorunları gibi sorunlar bizi eşit yurttaşlıktan uzaklaştırmaktadır. Buradan tüm Muğlalı kardeşlerime sesleniyorum. Hepimiz eşitiz ve bu eşitliği tehdit eden her şeyi ortadan kaldırmak için canla başla mücadele edeceğiz. Muğla, halihazırda bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için çeşitli alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Bunu zaten görüyoruz. Osman Başkanımızın deneyimi, vizyonunu ve ilkesel duruşunun yarattığı değer kentimizin ve asırlık Partimizin hafızasında hakettiği yeri almıştır. Muğla’da değişimin yüzyılı bu birikim üzerinden yükselecektir.” Dedi.

HEPİNİZİ BÜYÜK BİR DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUM

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Aras sizlerine şöyle devam etti;

“Şimdi bütün olarak kent vizyonunu hayata geçirmek üzere görevi devralıyoruz. Bizim için çevre dostu politikalar ne kadar önemliyse, yenilikçilik, altyapı ve sanayi de bir o kadar önemlidir. Temiz su ne kadar önemliyse güçlü kurumlarımız da bir o kadar önemlidir. Kırsal kalkınma ne kadar önemliyse turizm de o kadar önemlidir. Ve hepsinden önemlisi bahsettiğimiz her şeyin bizi eşit kılması için ortaya koyacağımız dayanışma ve mücadeledir. Tüm bunları tek başımıza yapmamız elbette mümkün değil. Burada hepinizi büyük bir dayanışmaya davet ediyorum. Yerel demokrasiyi güçlendirmek için sivil toplum örgütlerimizi, ilçe belediyelerimizi, özel sektör temsilcilerimizi, akademik kuruluşlarımızı, sanayi ve ticaret odalarımızı, meslek örgütlerimizi, sendikalarımızı, Muğla’yı bir dünya kenti olarak görmek isteyen tüm yurttaşlarımızı bu dayanışmanın bir parçası kılmak zorundayız.”

AKLIMIZA İLK GELENİ DEĞİL, ORTAK AKLIN ÜRETTİĞİ EVRENSEL ÇÖZÜMLERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Göreve geldiğinde tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Aras sözlerini şöyle tamamladı;

“Tanımlanmayan her süreç ve çözüm problemden daha bir büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Bu sebeple 1 Nisan itibariyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tüm paydaşlarla süreçleri koordine edecek, tüm sorunları ve çözüm önerilerini teknik olarak değerlendirecek, uluslararası kuruluşlarla temas halinde olacak sahasında uzmanlaşmış arkadaşlarımızla bir “Planlama Ajansı” kuracağız. Aklımıza ilk geleni değil, ortak aklın ürettiği evrensel çözümleri hayata geçireceğiz. Muğlalı hemşehrilerim; Son olarak şunu ifade edip, heyecanla beklediğiniz projelerimize geçelim. Bizi yoksullaştıran, çocuklarımızın geleceğini çalan, bize böyle güzel bir kentte güzelce yaşamı çok gören iktidara iki çift lafımız var. Biz Muğla olarak çiftçisinden, işçisine, memurundan, gencine, tüm yurttaşlarımızla birlikte baskıya karşı özgürlüğü, gericiliğe karşı cumhuriyeti ve aydınlanmayı, üstünlerin hukukuna karşı eşitliği savunacağız! Hepimiz eşit şekilde ve insanca yaşayacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras konuşmasının ardından tamamen somut olduğunu belirtiği projelerini detaylı bir şekilde anlattı.

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ MUĞLA’NIN 569 MAHALLESİNE EŞİT HİZMET GÖTÜRECEKLER

Proje Tanıtım Toplantısının açılış konuşmacılarından Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin herkese eşit hizmet için çalıştığını belirterek şunları söyledi;

“Bu yolda en büyük gücümüz Atatürkçü ve vatansever belediye başkanlarımız olacak. Yoksulluk ve cehaletle olan mücadelemizde sosyal demokrat, adil ve eşit belediyecilik anlayışımızı tüm ülkeye yaymak en büyük gayemizdir. Bizler, iktidar sahipleri gibi halkımıza zulmedenlerden olmadık, olmayacağız çünkü çok biliyoruz ki “Zulm ile abad olanın akıbeti berbat olur. Biz hepimiz, bu topraklarda doğan da doyan da, 1 Milyon 66 Bin Muğlalı olarak Muğla’mızın taşını, toprağını, kuşunu, denizini, kültürünü, tarihini canımızdan çok seviyoruz. “Mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir”. İşte bu yüzden Muğla’mızı talandan ve yalandan korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Örgütü olarak 31 Mart’ta çok büyük bir başarı elde edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız sayın Ahmet Aras’ın liderliğinde tüm ilçe belediye başkanlarımız Muğla’nın 569 mahallesine eşit hizmet götürecekler. Ayakları yere basan, kalplere dokunan, ortak vicdanların kabul ettiği ve yetim hakkı gözetilerek üretilen projelerle Muğla’mızı hep birlikte geleceğe taşıyacağız.”

BAŞKANLARINIZIN BAŞARILI OLMALARI İÇİN ELİNİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIN

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise şunları söyledi; "16 gün kaldı. Neticede bitiyor. Ben de 5 yıl önce aldığım görevi, dün son meclis toplantımı yaparak fiilen bitirmiş oldum. Tabiki yeni sahibi gelene kadar işin başındayım. Projelerini hep birlikte burada dinleyeceğiz. Başkanlarınızın başarılı olmaları için elinizden gelen herşeyi yapın. Eleştiriyi içeride yapacağız. Övünülecek konuları dışarıda bağırarak söyleyeceğiz. Projeleri hep birlikte değerlendireceğiz. Muğla'nın yaşamını biraz daha kolaylaştırmak için çok önemli projeleri olacak Ahmet Başkanımın. Muğla'ya önemli bir katkı yapacaklarını düşünüyorum. Bu süreçte en önemlisi güven konusu. Güven duygusunu yükselterek ileri taşımak gerekiyor.”