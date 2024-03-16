Ahmet Aras projelerini tanıttı; Dünya kenti Muğla
Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, projelerini tanıttı.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşen Proje Tanıtım Toplantısında “Dünya Kenti Muğla” başlığı altında ‘Güçlü Kurumsal Yapı’, ‘Güçlü Muğla Lobisi’, ‘İmar Planları’, ‘Güçlü Altyapı’, ‘Üstyapı’, ‘Dirençli Kent’, ‘Ulaşım’, ‘Ekoloji’, ‘Enerji’, ‘Sağlık’, ‘Spor’, ‘Eğitim’, ‘Toplumsal Eşitlik’, ‘Tarım ve Hayvancılık’, ‘Sosyal Belediyecilik’, ‘Gençlik Politikaları’, ‘Kültür Sanat’, ‘Turizm’, ve ‘Hedef İçin Ortaklıklar’ konu başlıklarında projeler tanıtıldı.