AYDIN (AA) - Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ortaklar Genç Ofis'te resim eğitmeni olarak görev yapan Kerim Çivik, AA muhabirine, amaçlarının çocukların renkli bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Etkinliği koordine eden Özlem Çiner ise "Yaklaşık 2 hafta önce Selatin İlkokuluna tıp fakültesi öğrencileriyle beraber gelmiştik. Çocukların okulu renklendirme talebi olmuştu. Gönüllülük kulübü kapsamında üniversite gençlerimizle okulu renklendirmeye geldik." dedi.

Selatin İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Türkmen, gençlere teşekkür etti.