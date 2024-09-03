AYDIN (AA) - Güzelçamlı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının ardından kaldırıldığı Söke Fehime Kocagöz Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen Hamza Mirza G. yaşamını yitirdi.

Aynı yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan abisi T.G'nin (6) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, Hamit Mirza Gümüşsu (5) ve kardeşi T.G (6) yaralanmış, Söke Fehime Kocagöz Hastanesine kaldırılmıştı. 5 yaşındaki çocuk, durumunun ağırlaşması üzerine ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine sevk edilmişti.