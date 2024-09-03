AYDIN (AA) - Alınan bilgiye göre, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir tatil köyünde kalan Bulgar uyruklu Plamen Dinev'in, taşkınlık çıkararak tesiste kalanları rahatsız etmesi üzerine özel güvenlik görevlileri müdahalede bulundu.

Alkollü olduğu öne sürülen ve güvenlik görevlileri tarafından yere yatırılan turistin fenalaşması üzerine sağlık ekibi çağrıldı.

Yapılan kontrolde Dinev'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.