MUĞLA (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-31 Ağustos'ta kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 208 operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 175 dolar, 1570 avro, 120 pound, 120 bin 825 lira ele geçirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 24 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Operasyonlarda yakalanan 235 kişi de adli işlem yapılarak salıverildi.