Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu’nda BESİAD’ın talebiyle düzenlenen etkinlikte kendisi de BESİAD üyesi olan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci ile birlikte, geride kalan 5 yıllık süreçte hayata geçirilen projeleri ve bunlara bağlı yaşanan sıkıntıları anlatarak, güçlü bir Muğla için hayata geçirilecek projelerini anlattı.

BESİAD Başkanı Neslihan Nazlığolu toplantının açılış konuşmasında, “Değerli Besiad Ailesi, Değerli konuklar, Değerli basın mensupları, Kıymetli Belediye başkanım ve Muğla büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ahmet Aras, Sayın Bodrum Belediye başkan adayı Tamer Mandalinci hoşgeldiniz. Bugün Besiad olarak hem Bodrumumuza, hem muğlamıza aday olan belediye başkan adaylarımız ile ikinci buluşmamızı CHP adaylarımız ile gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetimler kırsal ve kentsel alanlarının bütününde ve kendi yönetim sınırları içinde ana hedeflerini ve önceliklerini belirleyerek 5 yıllık programlarını, bu programın bütçe kaynaklarını mutlaka oluşturmalıdır. Sivil bir beklenti olarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Yerel İdareler Seçiminde kentimizi yönetmeye aday olan bütün Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adaylarına sesleniyoruz.” Diyerek, her iki başkan adayından BESİAD olarak Bodrum ve Muğla genelinde iş insanları olarak beklentilerini dile getirdi.

Neslihan Nazlıoğlu’nun konuşmasının ardından ise Cenk Sezgin’in moderatörlüğünde Aras ve Mandalinci konuşmalarını gerçekleştirdi.

TÜM KONULARA HAKİMİZ, GÜÇLÜ MUĞLA İÇİN GELİYORUZ

Ahmet Aras, her yerde vurguladığı gibi buradaki konuşmasında da altyapı yatırımlarının hızla devam edeceğini, Muğla’nın susuzluk ve kanalizasyonla anılmaması içinde altyapının eksik olduğu tüm bölgelerde çalışmaların hızlıca başlayacağını ifade etti. Son 5 yılda Bodrum’da yapılan çalışmalar ve açılan arıtma tesisleriyle birlikte Bodrum’un yüzde 92’sine hizmet verecek kapasiteye ulaştığını, bu oranın yüzde 100’e ulaşması içinde göreve gelir gelmez gerekli tüm çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Su konusunda da Turgutreis bölgesine yapılacak denizden arıtma tesisi ve Ekinambarı’nda kurulacak tesis ve diğer belirlenen kaynaklarla çözüme ulaşacaklarını belirten Ahmet Aras, “Susuzluk Bodrum’un ve Muğla’nın kaderi olmayacak. Tüm konulara hakimiz, güçlü Muğla için geliyoruz” dedi.

YETKİLERİMİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI İLE PAYLAŞACAĞIM

5 Yıllık belediye başkanlığı konusunda yetkisi olmayan konular nedeniyle bir çok kez vatandaşlarla karşı karşıya geldiğini ancak her ne olursa olsun vatandaşın sıkıntısının çözülmesi için gerekli tüm girişimleri yaptığını belirten Aras, “Hangi partiden olursa olsun, göreve geldiğimde tüm ilçelerimizde belirlediğimiz tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. En önemlisi de yetkilerimi ilçe belediye başkanları ile paylaşarak, hizmetin daha hızlı ve en doğru şekilde vatandaşa ulaşmasını sağlayacağız” dedi.

Limanlar başta olmak üzere gereken tüm konularda o işlerin profesyonelleriyle hareket edeceklerini de sözlerine ekleyen Aras, konusunda uzman sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerle devamlı fikir alışverişinde olarak kararları da ortak alacaklarını sözlerine ekledi.

Programın sonunda BESİAD üyelerinin görüş ve önerilerini dinleyerek soruları cevaplayan Aras, kendisinin de bir BESİAD üyesi olduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

BEN AHMET ARAS’IN GERÇEKTEN ÇOK ÇALIŞTIĞINI BİLİYORUM

BESİAD Geçmiş dönem başkanı Engin Kaplan, “Ben Ahmet Aras’ın gerçekten çok çalıştığını biliyorum. Ben sizinle pandemide çalıştım. Yangında ateşin içinde beraberdik. Depremde oradaydık. Dolayısıyla bugüne kadar Bodrum’a verdiğiniz emekler için bir kardeşiniz, bir hemşehriniz olarakteşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda konuşan moderatör Cenk Sezgin ise yapılan konuşmalardan Bodrum ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uyum içinde çalışacaklarını anladıklarını belirterek her iki başkan adayına başarılar diledi.