BESİAD sordu, Ahmet Aras cevapladı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) üyeleriyle bir araya geldi.
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Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu’nda BESİAD’ın talebiyle düzenlenen etkinlikte kendisi de BESİAD üyesi olan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci ile birlikte, geride kalan 5 yıllık süreçte hayata geçirilen projeleri ve bunlara bağlı yaşanan sıkıntıları anlatarak, güçlü bir Muğla için hayata geçirilecek projelerini anlattı.
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21 Mart 2023