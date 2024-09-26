MUĞLA (AA) - Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Muğla Şubesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle Avrupa Çevre Ajansı'nın "Marine Litter Watch" Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Gerenkuyu Halk Plajındaki çalışmaya, TÜRÇEV Muğla Şubesi, Bodrum Belediyesine bağlı bazı müdürlükler ile belediye personelleri, çevredeki otellerin yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Kıyı şeridinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren plaj temizlik çalışmasında çok miktarda atık malzeme toplandı. Kategorize edilen sigara izmaritleri, cam ve plastik parçalar tek tek sayıldı. Öğrencilere atıklarla ilgili bilgiler verildi.

Belirlenen alanın izlenmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alındı. Etkinlik kapsamında toplam 24,6 kilogram ağırlığında 2 bin 237 parça atık toplandığı bildirildi.