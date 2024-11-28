MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları'nın (Belt and Road İnternational Regatta) dördüncü ve son ayak yarışları başladı.
Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında düzenlenen yarışlara katılanlar, J70 sınıfı teknelerde yelken açtı.
İlk etabı 8-12 Ekim'de Çin'in Beihai kentinde, ikinci etabı 1-4 Kasım'da Malezya'da, üçüncü etabı da14-18 Kasım'da Hırvatistan'da gerçekleştirilen yarışların son ayağına katılanlar, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki Aspat mevkisi açıklarında mücadele ediyor.
Bodrum Denizcilik ve Yelkencilik Spor Kulübünün ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez yapıldığı belirtilen yarışlara, ikisi Çin'den toplam 13 ekipte 60 sporcu yarışıyor.
Üç yarış gününde toplam dokuz yarışın planlandığı organizasyon, 30 Kasım'da son gün yarışlarının ardından ödül töreniyle tamamlanacak.