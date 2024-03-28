CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Ortaca’ya geldi ve Festival Alanı’da bir miting düzenledi.

Mitinge CHP İl Başkanı Zekican Balcı’nın yanı sıra, Muğla Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adaylarının da katıldığı mitingde kısa bir konuşma yapan Ortaca Belediye Başkan Adayı Evren Tezcan, “Genel Başkanımızın gelişiyle 31 Mart’ta yapacağımız kutlamayı bugün yapıyoruz. 31 Mart gecesi Cumhuriyet Halk Partisinin sosyal demokrat belediyeciliğini getirmeye ant içiyoruz” dedi.

“Bugün 2.yüzyılın büyük lideri kurtuluşu ve kuruluşun partisinin genel başkanı Özgür Özel’i Muğla’mızda ağırlıyoruz” diyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ise, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda artık canla başla azimle kararlılıkla hizmet etmeye hazırım. Kendime güveniyorum. Sizlerin desteği ile 31 Mart’ta seçimi hem Dalaman’da hem de Muğla’nın diğer 12 ilçesinde ve Büyküşehir’de çok güçlü şekilde kazanacağız, bundan hiç şüphemiz yok. Ortaca’da Evren kardeşim var, Evren kardeşim ile Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarını birleştirip Ortaca’nın ne eksiği varsa hepsini tamamlamak benim namus borcumdur. Büyükşehirle Ortaca Belediyesi’nin imkanlarını birleştireceğiz, altyapı, su, kanalizasyon, yol, otogar, kültür merkezi, kreş, yurt, huzurevi, ne gerekiyorsa sonuna kadar Ortacamıza kazandıracağız” dedi.

Ardından sahneye CHP Genel Başkanı Özgür Özel geldi.

“Geçen seçimde kendi hatalarımız yüzünden kaybettiğimiz ve 5 yılldır içimizi sızlatan Ortaca’dayım. Bu sefer Ortaca’yı almaya geldik. Hayırlı uğurlu olsun” diyen CHP Genel Başkanı, “Bu sefer bölünmek var mı? Ayrı düşmek var mı? Bu sefer sandıkta hep beraber olacağız, kol kola olacağız ve Ortacamıza Evren Tezcan başkanımızı Belediye Başkanı yapacağız. Evren kardeşim Ortaca’nın evladı, Evren ortaca gibi başkan. Evren gibi başkan, Ortaca’ya yakışacak.

Ahmet Aras, Muğla’da Bodrum’da başarılı işler yaptı, Muğlalılara sorduk anketlerde en çok onu istediler. Muğla Büyküşehir Belediye Başkanımız oldu, sizlerin takdirleri ile 3 gün sonra inşallah Muğla’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras” dedi.

ORMAN KÖYLÜLERİNİ HÜKÜMET YOK SAYDI

Konuşmasında orman köylülerine değinen Özgür Özel, “Orman köylüleri hükümetin yok saydığı bir grup. 500 bin orman köylüsü var 3,8 milyar lira devletten alacaklı durumdalar. Bu sene enflasyon %120, TÜİK’e göre %68, ancak orman köylülerinin yaptığı hizmet karşılığı aldığı paraya yapılan zam sadece %20. Orman Genel Müdürlüğü 5 yıldızlı otellerde kamplar yapıyor, kampa katılanlara 5’er bin liralık ayakkabı hediye ediyor, orman köylüsü 30 gün çalışsa 9 bin lira para alıyor” dedi.

Muğla’da orman köylüsünün, orman ile irtibatının kesildiğini belirten CHP Genel Başkanı, “Orman yangınları ile ilgili doğru tedbirler alınmadığı ve yine geçtiğimiz yıllarda, Türkiye’ye uçak uygun değil deyip koca bir yaz savunmasız bıraktıkları o süreçte, 2021 yılında 66 bin dekar orman kaybettik. Bu toplam orman varlığımızın %8’iydi. Tam 93.000 futbol sahası büyüklüğünde orman kaybettik. Ne zaman hatalarını gördüler, uçaklar kiralandı, hazırlıklar yapıldı takip eden yıl bu kadar büyük yangınlar ve kayıplar yaşanmadı. Ahmet Aras o süreci en derinden yaşayan hepimizle bir içi yanan birisi olarak Muğla Büyükşehir’e talip olduğunda yapacaklarını söylerken, Muğla’nın orman varlığını artırmak, ormanları ranta, madencilerden ve yangınlardan korumak için her türlü tedbiri alacağını, fedakarlığı yapacağını anlattı, o konuda güvenimiz tam” dedi.

Akbelen’e de değinen Özgür Özel, “Akbelen’deki mücadele bütün Türkiye’nin dilinde. Akbelen orada bulunan santrale kömür yetişmediği için faaliyetler çok yüksek, mazot çok, pahalı dışardan taşıma kurtarmadığı için yeni maden alanları verilerek büyütülmeye çalışılıyor. Orada çalışan emekçi kardeşlerimiz için bizim belediye başkanlarımız önerdi. Gelin onları bütün belediyelere paylaştıralım CHP olarak sahip çıkalım ama ormanlarımızı kömüre feda etmeyelim. Dinlemediler. Geçtiğimiz günlerde de bir genelge ile Cumhurbaşkanlığı o alanı büyütmeye kalktı ama ardından Cumhurbaşkanının talimatı ile buraya gelen, Muğlalı olmayan, Muğlayı bilmeyen geçmiş dönemlerde yaptığı görevlerden sonra nasıl Ak Partili olduğu belli olmayan birisi çıktı foyaları ortaya çıktı, dedi ki biz burayı geri aldırtacağız. Sakın ha sakın, kimse o geri almanın kalıcı olduğunu sanmasın. Seçim üstünde Akbelen ormanlarında 5 kat fazla bir katliamı yaratacağı, infialden korkup Cumhurbaşkanı kararını geri aldılar. Ama açıkça söylüyoruz. 1 Nisan’dan sonra her an aynı karar gelebilir, ama karşısında aslanlar gibi biz varız” dedi.

EMEKLİLERDEN18 KİLO KIYMAYI ÇALIP ALDILAR

Seçim sürecinde emeklilerin sorunlarını dile getirdiğini belirten CHP Genel Başkanı Özer, “Emekliler Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi iktidara geldiği gün 3 Kasım 2002’de bir buçuk asgari ücret maaş alıyordu. Ona dokunmasa, sizinle uğraşmasa, TÜİK enflasyon hesaplayacağız, enflasyona ezdirmeyeceğiz diye emekliye kandırmasalar bugün bu ücret 26 bin lira ama bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira. O gün 8 çeyrek altın alıyordu, bugün 2,5 çeyrek altın alıyor. Emeklilere AKP iktidarı boyunca TÜİK’in rakamları ile zam aldığınız için bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Ayda 5,5 çeyrek altın cebinizden çalınıyor. Burdan 6 yıl önce 2018’de ilk kez emekli ikramiyesi almıştınız. Kemal Kılıçdaroğlu birer maaş demişti 2015 de, bizde vereceğiz dediler, 6 bayram, oyaladılar 6 bayram hakkınızı vermediler sonra 1000 lira verdiler. O gün beğenmediğiniz o 1000 lira 24 kilo dana kıyma alıyordu. Bu gün verdikleri 3000 lira 6 kilo dana kıyma alıyor. Sadece bayram ikramiyenizden 6 yılda 18 kilo kıyma kayıp. Bugün emekliler 1 kilo kıyma almak için sabah 4’de kuyruğa giriyor 12 kilo kıyma almak için. Sizin aklınızdan 18 kilo kıymayı çalıp aldılar” dedi.

Kaybedilen birşeyin kaybedildiği yerde bulunacağını belirten Özgür Özel, “Siz ne zaman kaybettiniz. 1 seçim sandığında kaybettiniz. O zaman kaybettiklerini aramak için Pazar günü sandık başına gitmeye hazır mıyız? Hakkımızı arayacak mıyız? Emekliyi yapılanın hesabını sandıkta soracak mıyız?” dedi.

LİMON ÜRETİCİSİNE BU HALE DÜŞÜRENLERİ DE PAZAR GÜNE HEP BİRLİKTE SANDIĞA GÖMECEĞİZ

Çiftçinin içinde bulunduğu durumun çok vahim olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Özer, “4 liralık mazotu 19 lira yaptı geçen seçime kadar. Yapmayın dedik, yeter dedik. Dedi ki seçin beni, doları da, enflasoynu da, mazotu da düşüreceğim. Seçileli 10 ay oldu ve 19 liralık mazot 44 lira oldu. Mazot ekerken lazım, dikerken lazım, biçerken lazım” Türkiye’nin çok limonu Muğla’da üretiliyor. %70’i ise Ortacada. Bu sene limon dalında kaldı. Limon Hal’de 15 lira dalında 1,5 liraya alan yok. 50 kuruşa veriyorum diyor alan yok. Mazot 44 lira olunca gelip toplayıp, koyup götürmeye bile kurtarmıyor. Bu mazotu da çiftçiye destek vermeyenlere narenciye ve limon üreticisine bu hale düşürenleri de Pazar güne hep birlikte sandığa gömeceğiz” dedi.

Gençlere de seslenen Özgür Özel, “Bu hükümet sizi bu ülkeden soğuttu, her biriniz yurt dışına gitmek istiyorusunuz, her birinizin yarınlarınız için, kaybolan umutlarınızı tazelenmesini istiyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurdu ama Genel Başkanlara, Milletvekillerine, Belediye Başkanlarına emanet etmedi, gençlere emanet etti. Biz festivalleri yasaklayan, konserleri yasaklayan, gençlerin üniversitelerini kayyum atayan, yiyeceğini, içeceğini, giyeceğin karışan bu anlayışa karşı gençlerin yanında ve arkasında olacağız. Ama bunun için 31 Mart Pazar günü gençlerin kendilerine, geleceklerine, ülkelerine sahip çıkmak için sandık başın bekliyoruz” dedi.

“Karşımızda korkunun, tehdidin, kötü sözün ittifakı var” diyen CHP Genel Başkanı son olarak, “Ak Parti ile MHP her gün birbirine benziyor. Yanlarına birde Hüdaparcıları, eski domuzbağcıları, avukatlarını ve affedilenleri aldılar. Kadınlara saygısızca davranıyorlar. O korku ittifakının karşısında bizim ittifakımız adı umudun ittifakı, güzelliklerin ittifakı, onların adı Cumhur İttifakı, bizimkinin adı Türkiye ittifakı” dedi.