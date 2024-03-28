CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Ortaca’ya geldi ve Festival Alanı’da bir miting düzenledi.

Mitinge CHP İl Başkanı Zekican Balcı’nın yanı sıra, Muğla Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adaylarının da katıldığı mitingde kısa bir konuşma yapan Ortaca Belediye Başkan Adayı Evren Tezcan, “Genel Başkanımızın gelişiyle 31 Mart’ta yapacağımız kutlamayı bugün yapıyoruz. 31 Mart gecesi Cumhuriyet Halk Partisinin sosyal demokrat belediyeciliğini getirmeye ant içiyoruz” dedi.