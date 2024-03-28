Özgür Özel'in ortaca mitingi fotoğrafları
CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmaları kapsamında Muğla’ya geldi. Ortaca mitinginde Ortaca Belediye Başkan Adayı Evren Tezcan ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras için destek isteyen Özer konuşmasında Türkiye’nin çok limonu Muğla’da üretiliyor. %70’i ise Ortacada. Bu sene limon dalında kaldı. Limon Hal’de 15 lira dalında 1,5 liraya alan yok. 50 kuruşa veriyorum diyor alan yok. Mazot 44 lira olunca gelip toplayıp, koyup götürmeye bile kurtarmıyor. Bu mazotu da çiftçiye destek ve
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Ortaca’ya geldi ve Festival Alanı’da bir miting düzenledi.
Mitinge CHP İl Başkanı Zekican Balcı’nın yanı sıra, Muğla Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adaylarının da katıldığı mitingde kısa bir konuşma yapan Ortaca Belediye Başkan Adayı Evren Tezcan, “Genel Başkanımızın gelişiyle 31 Mart’ta yapacağımız kutlamayı bugün yapıyoruz. 31 Mart gecesi Cumhuriyet Halk Partisinin sosyal demokrat belediyeciliğini getirmeye ant içiyoruz” dedi.
HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Geçen Yıl Bugün
28 Mart 2023