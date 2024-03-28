CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları doğrultusunda Ortaca Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ve Cemevini ziyaret etti. Aras’a Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından onursal ve fahri üyelik verildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği rozeti takan Aras, iktidarın ayrımcı, kutuplaştırıcı politikalarını eleştirdi. Ziyarete, PSAKD Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Akbal, PSAKD Muğla Şube Başkanı İlyas Durna, PSAKD Ortaca şube başkanı Ülkü Aydoğan, PSAKD Fethiye Şube Başkanı Turgut Sevinç, Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Namık İlhan, Kemaliye Sosyal Yardımlaşma Dergi Başkanı Zeynel Altın, 23. Dönem Milletvekili Ali Arslan ve CHP Ortaca Belediye Başkan Adayı Evren Tezcan katıldı.